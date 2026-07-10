L’ABOLITION DES PRIVILEGES /Cie Le Royal Velours Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire
mercredi 4 novembre 2026 · Théâtre Ligéria · Sainte-Luce-sur-Loire
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 – 21:15
Gratuit : non 7 € à 17 € Tout public
Une plongée édifiante et historique dans la nuit de l’abolition des privilèges. Les différentes classes sociales sont réunies pour penser l’avenir. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France en 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule : la Nuit du 4 août. Dans un espace quadrifrontal, Maxime Pambet, seul acteur en scène, incarne une dizaine de personnages. Un récit haletant donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Les + Texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils – 2022 A partir de 14 ans Crédit photo ©Blokaus808
Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980
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