L’ABOLITION DES PRIVILEGES /Cie Le Royal Velours Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:00 – 21:15

Gratuit : non 7 € à 17 € Tout public

Une plongée édifiante et historique dans la nuit de l’abolition des privilèges. Les différentes classes sociales sont réunies pour penser l’avenir. C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France en 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule : la Nuit du 4 août. Dans un espace quadrifrontal, Maxime Pambet, seul acteur en scène, incarne une dizaine de personnages. Un récit haletant donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Les + Texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils – 2022 A partir de 14 ans Crédit photo ©Blokaus808

Théâtre Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire 44980

https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720493-labolition-des-privileges-cie-le-royal-velours



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