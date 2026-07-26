L’ABOLITION DES PRIVILÈGES COMPAGNIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE Route de Vendres Béziers

Informations pratiques

Béziers

L’ABOLITION DES PRIVILÈGES COMPAGNIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Seul en scène, Maxime Taffanel incarne une dizaine de figures dans un spectacle-sprint, tranchant et virtuose, au coeur d’une révolution en marche.

Tout public dès 14 ans

Après Je m’en vais mais l’État demeure, Hugues Duchêne adapte le roman historique de Bertrand Guillot et nous plonge au coeur des États généraux de 1789. La France traverse une crise profonde finances exsangues, injustices fiscales, réformes avortées et colère populaire.

À Versailles, dans la nuit du 4 août, les députés abolissent les privilèges de la noblesse, du clergé et des provinces, ouvrant une brèche décisive dans l’Ancien Régime. Dans un dispositif quadrifrontal immersif, Maxime Taffanel fait revivre seul les protagonistes de cet événement fondateur. Entre récit historique, joutes oratoires et humour mordant, ce spectacle haletant interroge la naissance du changement politique et fait résonner les bouleversements de 1789 avec les questions de notre temps.

Distribution

Texte D’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils 2022

Adaptation et mise en scène Hugues Duchêne

Avec Maxime Pambet, en alternance avec Maxime Taffanel et Oscar Montaz ; et Hugues Duchêne en alternance avec Baptiste Dezerces et Matéo Cichacki .

Route de Vendres Domaine de Bayssan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32

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English : L’ABOLITION DES PRIVILÈGES COMPAGNIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE

Alone on stage, Maxime Taffanel portrays a dozen characters in a fast-paced, incisive, and virtuosic performance set against the backdrop of an ongoing revolution.

For all ages—14 and up

L’événement L’ABOLITION DES PRIVILÈGES COMPAGNIE LE ROYAL VELOURS HUGUES DUCHÊNE Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 SCENE DE BAYSSAN