Laboratoire de création Les Éco-Maskés conduit par Precy Numbi Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

Porté par l’artiste belge-congolais éco-futuriste Precy Numbi, l’atelier dédié aux Éco-Maskés propose un travail qui vise à repotentialiser ce qui semblent à tout à chacun des déchets, des rebuts.

Plastiques, composants électroniques, métaux, fragments manufacturés et objets abandonnés y sont détournés de leur fonction première pour composer des figures singulières, à la fois costumes, armures, présences et extensions de soi. Soustraites au statut de rebut, ces matières réintègrent un cycle de circulation où elles retrouvent une capacité d’agir, de raconter et de relier. Elles deviennent les dépositaires de mémoires, de trajectoires et d’expériences susceptibles d’être réactivées collectivement.

La démarche de Precy Numbi s’inscrit dans une réflexion qui articule résilience, réparation et conscience environnementale. Nourri par des trajectoires transfrontalières et par une attention portée aux récits contenus dans les objets, son travail envisage chaque élément récupéré comme le témoin silencieux de nos usages, de nos déplacements et des systèmes de production qui façonnent nos manières d’habiter le monde.

Au fil des séances, les participant·e·s sont invité·e·s à élaborer leurs propres figures, à inventer des silhouettes porteuses de récits, de mythologies contemporaines et de projections.

L’atelier puise également dans les fonctions ancestrales du masque comme outil de rassemblement, de transmission et de soin collectif. Réinterprété dans un contexte traversé par les crises écologiques et les mutations technologiques, il devient un opérateur de transformation permettant d’imaginer d’autres formes de coexistence et d’habiter le vivant autrement.

À travers cette expérience, les enjeux liés à la surproduction, à l’épuisement des ressources et aux circulations mondialisées de la matière sont abordés non sous l’angle de la culpabilisation mais comme autant de points de départ pour développer de nouvelles formes de responsabilité, de vigilance et de réappropriation. Il s’agit moins de dénoncer que de rendre possible une autre lecture de ce qui est abandonné, en révélant les potentiels de transformation contenus dans les marges de nos sociétés.

Pensé comme un espace de transmission et d’émancipation, Les Éco-Maskés valorise l’expérimentation, l’entraide et la pluralité des expériences. Les formes produites rejoignent temporairement l’univers développé par l’artiste : une République éco-futuriste sans frontières, peuplée de figures résilientes, de présences réparatrices et de récits capables de relier des réalités sociales, culturelles et géographiques multiples.

La semaine s’achèvera par une activation publique des œuvres réalisées. Investissant les espaces du Centre et leurs abords, les participant·e·s feront émerger une communauté éphémère dont les apparitions transformeront le temps de la restitution en un rituel contemporain de réappropriation, de partage et de célébration collective. Les masques et parures conçus durant l’atelier deviendront alors les vecteurs d’une esthétique vivante, où l’acte de réparer se confond avec celui d’inventer de nouvelles manières d’être ensemble.

■ Atelier participatifs du 21 au 25 septembre

De 13h à 15h puis de 16h à 18h toute la semaine

Restitution performance déambulation collaborative le 25 septembre ( horaire à venir)

15 participants

Inscription et renseignement : l.legenre@cwb.fr

Sous pavillon de la seconde édition de la Biennale Archipel#Chaos-Monde, Précy Numbi propose une semaine d’atelier de création autour des Éco-Maskés avec un rendu final au CWB|Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

gratuit

Inscription et renseignement : l.legenre@cwb.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/laboratoire-de-creation-les-eco-maskes-conduit-par-precy-numbi +33153019696 info@cwb.fr



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