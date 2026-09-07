Laboratoire des binbins : Les petits inspecteurs des souvenirs, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai
Informations pratiques
Laboratoire des binbins : Les petits inspecteurs des souvenirs Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Un mystérieux voleur a dérobé les souvenirs cachés dans la médiathèque… À vous de mener l’enquête ! Munis de votre passeport de détective, relevez les défis, retrouvez les indices et résolvez cette étrange affaire.
Un cherche et trouve géant, archives à classer et chasse aux indices : une aventure ludique pour découvrir autrement les collections et comprendre que la médiathèque conserve bien plus que des livres… elle garde aussi des histoires et des souvenirs.
Tout public.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 81 parvis Georges Prêtre 59500 DOUAI Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 97 88 51 https://www.bm-douai.fr/
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