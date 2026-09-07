Laboratoire des héritages, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Laboratoire des héritages Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Et si vous laissiez une trace de votre époque aux générations futures ? Participez à la création d’une capsule temporelle collective en y déposant un souvenir, un message, une image ou un objet symbolique. Conservée par la médiathèque, elle sera redécouverte dans 10 ans, en 2036.

Tout public.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51. »}]

Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine

Louison Labroche / Edgar Cornet