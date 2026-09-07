Laboratoire des paysages mémoires, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai
Informations pratiques
Laboratoire des paysages mémoires Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Avec Vincent Lelièvre, partez à la découverte de l’architecture de Douai par le dessin d’observation. Un atelier pour apprendre à regarder autrement les bâtiments et les lieux qui gardent les traces de l’histoire de la ville.
Tout public.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]
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