Laboratoire des paysages mémoires, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Laboratoire des paysages mémoires Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Avec Vincent Lelièvre, partez à la découverte de l’architecture de Douai par le dessin d’observation. Un atelier pour apprendre à regarder autrement les bâtiments et les lieux qui gardent les traces de l’histoire de la ville.

Tout public.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]

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