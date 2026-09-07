Laboratoire des souvenirs décalés, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Laboratoire des souvenirs décalés Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Une odeur, un goût, une musique… et voilà qu’un souvenir refait surface ! Inspiré par Marcel Proust, Raymond Queneau et Boris Vian, cet atelier d’écriture vous invite à réveiller votre mémoire, jouer avec les mots et transformer le quotidien en une histoire inattendue. Un laboratoire où les souvenirs se réinventent avec une touche de fantaisie.

Ados-Adultes. Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]

Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine médiathèque patrimoine atelier écriture

Louison Labroche / Edgar Cornet