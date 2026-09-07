Laboratoire des souvenirs décalés, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore · Douai
Informations pratiques
Laboratoire des souvenirs décalés Samedi 3 octobre, 16h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord
Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Une odeur, un goût, une musique… et voilà qu’un souvenir refait surface ! Inspiré par Marcel Proust, Raymond Queneau et Boris Vian, cet atelier d’écriture vous invite à réveiller votre mémoire, jouer avec les mots et transformer le quotidien en une histoire inattendue. Un laboratoire où les souvenirs se réinventent avec une touche de fantaisie.
Ados-Adultes. Places limitées : sur inscription préalable au 03 27 97 88 51.
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]
Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine médiathèque patrimoine atelier écriture
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