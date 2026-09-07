Laboratoire des souvenirs disparus : la brigade des enquêteurs, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, Douai

Informations pratiques

Laboratoire des souvenirs disparus : la brigade des enquêteurs Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Une partie de la mémoire de Douai a mystérieusement disparu… Des archives, photographies, lettres et objets anciens se sont éparpillés dans la ville. À vous de mener l’enquête ! Munis de votre livret, partez sur les traces de ces souvenirs oubliés, résolvez les énigmes et reconstituez les histoires qui se cachent derrière ces fragments du passé. Une aventure à travers les rues de Douai pour découvrir la ville autrement et faire revivre les mémoires qui la composent.

Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore 61 parvis Georges Prêtre Douai 59500 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 97 88 51 »}]

Biblis en folie : Une journée festive autour du patrimoine

Louison Labroche / Edgar Cornet