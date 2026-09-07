L’Abri-livres : dix ans déjà !, Place de la poste, Vern-sur-Seiche

Informations pratiques

L’Abri-livres : dix ans déjà ! Samedi 3 octobre, 11h00 Place de la poste Ille-et-Vilaine

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Rendez-vous festif, où la lecture sera à l’honneur, avec dons de livres. Chacun pourra flâner entre un coin lecture, un atelier de pliage de vieux livres ou des marque-pages en tissu.

La fanfare BeurreSuc’ accompagnera un temps fort vers 12h30, avec inauguration de l’exposition-photos de bibliothèques de rue et d’une fresque réalisée avec la participation de la Passerelle.

Samedi 3 octobre 2026

11h00 – 15h00

Place de la Poste, Vern-sur-Seiche

Ouvert à toutes et tous

Gratuit

Sans inscription

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Renseignement à l’accueil du Centre des Marais

43 rue de Chateaubriant, Vern-sur-Seiche

02 99 62 83 27

accueil@centredesmarais.asso.fr

www.centredesmarais.asso.fr

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Place de la poste Place de la poste, 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 62 83 27 »}] [{« link »: « mailto:accueil@centredesmarais.asso.fr »}, {« link »: « http://www.centredesmarais.asso.fr »}]

Samedi 3 octobre de 11h à 15h, place de la Poste à Vern-sur-Seiche livre

Centre des Marais