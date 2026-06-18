Labyrinthe de la Voix Place du château Rochechouart
Labyrinthe de la Voix Place du château Rochechouart samedi 1 août 2026.
Rochechouart
Labyrinthe de la Voix
Place du château Place du Château Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Direction la place du Château à Rochechouart pour une soirée placée sous le signe de la fête et de la convivialité ! Laissez-vous emporter par les rythmes ensoleillés de l’Espagne et profitez d’une ambiance chaleureuse au cœur de la ville. Au programme un savoureux mélange de styles musicaux pour faire vibrer tous les publics. Du hip-hop aux sonorités latinos, en passant par la passion du flamenco, les accents entraînants du reggae et l’énergie de l’électro, chaque instant promet son lot de découvertes et d’émotions. Entre amis, en famille ou simplement de passage, venez partager un moment festif dans un cadre exceptionnel, au pied du château. Une invitation au voyage, à la danse et à la bonne humeur sous les étoiles rochechouartaises ! .
Place du château Place du Château Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine secretariatlaby@gmail.com
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English : Labyrinthe de la Voix
L’événement Labyrinthe de la Voix Rochechouart a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin
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