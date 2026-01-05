Labyrinthe géant en famille à la ferme de la Guyonnière La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Labyrinthe géant en famille à la ferme de la Guyonnière

La Pommeraye 10 Chemin de la Guyonnière Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

2026-06-27

Vivez une aventure en famille au coeur du labyrinthe géant de la ferme de la Guyonnière à quelques kilomètres des bords de Loire.

Envie d’une activité en famille pour occuper petits et grands ? Découvrez le labyrinthe géant de la ferme de la Guyonnière à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire.

Avec un parcours de 2 km accessible en poussette, entrez dans un autre monde. Créé avec la sylphie, une plante pouvant mesurer jusqu’à 3 mètres de haut, le labyrinthe réserve bien des surprises. En effet, 15 énigmes/jeux sont à retrouver tout au long du circuit qui dure presque 2 h.

Après avoir retrouvé votre chemin, partez à la rencontre des animaux de la ferme en autonomie cochons, daims, volailles, vaches, poneys, chèvres…

Dernière entrée dans le labyrinthe à 17h. .

La Pommeraye 10 Chemin de la Guyonnière Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 89 56 contact@campinglaguyonniere.fr

English :

Enjoy a family adventure in the giant labyrinth at La Guyonnière farm, just a few kilometers from the banks of the Loire.

