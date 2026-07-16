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Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue

samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Place des Augustins
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
16.08 16.08 21.44 Tarif de base plein tarif Concert à l'unité

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe Musical Confidences à deux voix

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 16.08 – 16.08 – 21.44 EUR

Tarif de base plein tarif
Concert à l’unité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert de Confidences à deux voix, groupe composé d’Émilie Boudeau et Sophie Hanne.
Concert mélangeant airs et duos romantiques de mélodies d’opéra.
Des frais de dossier sont inclus dans le prix de vente des billets à l’Office de Tourisme.   .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55  secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

Concert de Confidences, a duo consisting of Émilie Boudeau and Sophie Hanne.

L’événement Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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