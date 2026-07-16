Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue
samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe Musical Confidences à deux voix
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 16.08 – 16.08 – 21.44 EUR
Tarif de base plein tarif
Concert à l’unité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert de Confidences à deux voix, groupe composé d’Émilie Boudeau et Sophie Hanne.
Concert mélangeant airs et duos romantiques de mélodies d’opéra.
Des frais de dossier sont inclus dans le prix de vente des billets à l’Office de Tourisme. .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org
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English :
Concert de Confidences, a duo consisting of Émilie Boudeau and Sophie Hanne.
L’événement Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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