Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe Musical Confidences à deux voix

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 16.08 – 16.08 – 21.44 EUR

Tarif de base plein tarif

Concert à l’unité

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert de Confidences à deux voix, groupe composé d’Émilie Boudeau et Sophie Hanne.

Concert mélangeant airs et duos romantiques de mélodies d’opéra.

Des frais de dossier sont inclus dans le prix de vente des billets à l’Office de Tourisme. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

Concert de Confidences, a duo consisting of Émilie Boudeau and Sophie Hanne.

L’événement Labyrinthe Musical Confidences à deux voix Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)