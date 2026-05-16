Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Blossom

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Venez assister à un concert magique et envoûtant !

“Blossom”, le premier album attendu après 20 ans de collaboration et 10 ans de concerts en duo réunit compositions originales de la trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez et des reprises. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

Come and enjoy a magical, spellbinding concert!

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Blossom Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)