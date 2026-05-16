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Labyrinthe musical en Rouergue Blossom Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Blossom Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Blossom Villefranche-de-Rouergue mardi 11 août 2026.

Adresse : Place des Augustins

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif : 55 55 85 Tarif de base plein tarif Pass VIP

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Blossom

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Venez assister à un concert magique et envoûtant !
“Blossom”, le premier album attendu après 20 ans de collaboration et 10 ans de concerts en duo réunit compositions originales de la trompettiste Airelle Besson et l’accordéoniste Lionel Suarez et des reprises.   .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 

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English :

Come and enjoy a magical, spellbinding concert!

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Blossom Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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