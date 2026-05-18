Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue dimanche 16 août 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins
ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle d’électroguinguette Les Frangins .
FRANGINS
Julien Wicquart (tuba, trompette, chant, électro).
Manuel Wicquart (accordéon, chant, clarinette). .
ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come and discover the electroguinguette show Les Frangins .
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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