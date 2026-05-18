Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle d’électroguinguette Les Frangins .

FRANGINS

Julien Wicquart (tuba, trompette, chant, électro).

Manuel Wicquart (accordéon, chant, clarinette). .

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come and discover the electroguinguette show Les Frangins .

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Les Frangins Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)