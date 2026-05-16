Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Nora et Mishel Kostenko

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez assister à un récital de piano à quatre mains par deux très jeunes artistes d’origine ukrainienne.

C’est à Vertou, près de Nantes, que vivent aujourd’hui Nora Kostenko, 11 ans, jeune pianiste ukrainienne au destin exceptionnel et sa sœur Mishel. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

Come and enjoy a four-hand piano recital by two very young artists of Ukrainian origin.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Nora et Mishel Kostenko Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)