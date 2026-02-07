Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en chant choral.

“Voces del Siglo de Oro” Musique vocale espagnole des XVI et XVII siècles. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come see the performance by the choral singing students.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)