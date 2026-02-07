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Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue

dimanche 16 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Place des Augustins
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif
55 55 85 Tarif de base plein tarif Pass VIP

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en chant choral.
“Voces del Siglo de Oro” Musique vocale espagnole des XVI et XVII siècles.   .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55  secretariat@demandezleprogramme.org

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English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come see the performance by the choral singing students.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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