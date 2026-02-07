Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue
dimanche 16 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en chant choral.
“Voces del Siglo de Oro” Musique vocale espagnole des XVI et XVII siècles. .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 36 07 96 55 secretariat@demandezleprogramme.org
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English :
As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come see the performance by the choral singing students.
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en chant choral Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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