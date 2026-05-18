Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue samedi 15 août 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque
ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque.
En avant première, assistez au spectacle de la jeune danseuse Timea Werzynski-Rames. .
ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come and discover the Baroque dance trainees’ final performance.
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
- Saut en parachute tandem Villefranche-de-Rouergue 23 mai 2026
- Le royaume du cirque Circus Villefranche-de-Rouergue 23 mai 2026
- Réunion d’information sur les directives anticipées Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Rencontre PARL’AUTISME Villefranche-de-Rouergue 28 mai 2026
- Fête du vélo Édition 2026 Villefranche-de-Rouergue 30 mai 2026