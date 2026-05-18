Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque.

En avant première, assistez au spectacle de la jeune danseuse Timea Werzynski-Rames. .

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come and discover the Baroque dance trainees’ final performance.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)