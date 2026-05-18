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Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque ZI Les Gravasses Villefranche-de-Rouergue samedi 15 août 2026.

Lieu : ZI Les Gravasses

Adresse : Avenue du 8 mai

Ville : 12200 Villefranche-de-Rouergue

Département : Aveyron

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 55 55 85 Tarif de base plein tarif Pass VIP

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque.
En avant première, assistez au spectacle de la jeune danseuse Timea Werzynski-Rames.   .

ZI Les Gravasses Avenue du 8 mai Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 

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English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come and discover the Baroque dance trainees’ final performance.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires en danse baroque Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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