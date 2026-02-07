Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes Villefranche-de-Rouergue dimanche 16 août 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes
25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Tarif de base plein tarif
Pass VIP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes.
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25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come see the performance by the instrumental trainees.
L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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