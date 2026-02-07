Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes Villefranche-de-Rouergue dimanche 16 août 2026.

Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes

25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Dans le cadre du Labyrinthe musical en Rouergue, venez découvrir le spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes.

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25 rue Saint Jacques Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

As part of the Labyrinthe musical en Rouergue, come see the performance by the instrumental trainees.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Spectacle de restitution des stagiaires instrumentistes Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)