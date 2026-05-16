Villefranche-de-Rouergue

Labyrinthe musical en Rouergue Zafrani Trio

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Pass VIP

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un trio à géométrie variable spécialisé dans la pratique d’instruments baroques.

Inspiré de Bach pour ancrer son écriture musicale, Zafrani propose des compositions originales où mélopées, berceuses du Moyen-Orient, musiques traditionnelles ou baroques côtoient le jazz, des musiques électroniques et des chants tribaux. .

Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00

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English :

A variable-geometry trio specializing in baroque instruments.

L’événement Labyrinthe musical en Rouergue Zafrani Trio Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)