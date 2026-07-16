Labyrinthe Musical Fabrice di Falco en Trio Villefranche-de-Rouergue
samedi 15 août 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Labyrinthe Musical Fabrice di Falco en Trio
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 16.08 – 16.08 – 21.44 EUR
Tarif de base plein tarif
Concert à l’unité
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert animé par Fabrice di Falco en Trio du baroque au jazz.
Le temps d’une soirée, Fabrice di Falco vous invite à un voyage musical hors des sentiers battus, où les chefs-d’œuvre du répertoire baroque rencontrent l’élégance du jazz, la chanson française et les musiques d’aujourd’hui.
Des frais de dossiers sont inclus dans le prix de vente des billets à l’Office de Tourisme. .
Place des Augustins Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00
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English :
Concert hosted by Fabrice di Falco, featuring a trio ranging from Baroque to jazz.
L’événement Labyrinthe Musical Fabrice di Falco en Trio Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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