Lac artificiel Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
mardi 26 janvier 2027 · Théâtre Joliette · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Lac artificiel
Du mardi 26 au mercredi 27 janvier 2027 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 19:00:00
fin : 2027-01-27
Date(s) :
2027-01-26
Il y a dans la nuit noire qu’écrit Marine Chartrain quelque chose qui attire les fantômes et les spectres…
Laura et Salomé sont inséparables. Un samedi soir, au milieu de l’été, les deux adolescentes marchent le long de la route départementale, à la lisière de la forêt, à la recherche d’un endroit où faire la fête.
Avec pour seul repère la signalétique fluorescente du bitume, elles cherchent leur chemin et finissent par se perdre. À la dérive dans un monde qui tangue, de plus en plus loin dans la nuit, dans l’obscurité de leurs souvenirs, elles assistent à leur propre chute et à l’effritement de leur relation.
Dans un jeu de double et de miroir vertigineux, Céleste Germe met en scène Maëlys Ricordeau qui interprète les deux jeunes femmes dans une performance impressionnante. Hypnotique, le dispositif sonore et visuel nous plonge dans les méandres de la mémoire de Laura et Salomé, qui rôdent au cœur de la forêt, au cœur de la nuit, vers leurs traumas. Là où l’amitié et l’amour se jouent d’abord et avant tout avec soi.
Un spectacle radical et émouvant, dans lequel les ombres et les mirages jouent avec une lumineuse et bouleversante actrice.
Lac artificiel de Marine Chartrain Éditions Théâtre Ouvert I TAPUSCRIT
Conception et mise en scène Céleste Germe .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Is there something in the dark night that Marine Chartrain writes about that attracts ghosts and spectres?
L’événement Lac artificiel Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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