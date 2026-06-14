Lac artificiel Théâtre Ouvert Paris

SPECTACLE PERFORMANCE

Dans un jeu de double et de miroir vertigineux, Céleste Germe met en

scène Maëlys Ricordeau qui interprète les deux jeunes femmes dans

une performance impressionnante. Hypnotique, le dispositif sonore et

visuel nous plonge dans les méandres de la mémoire de Laura et

Salomé, qui rôdent au cœur de la forêt, au cœur de la nuit, vers

leurs traumas. Là où l’amitié et l’amour se jouent d’abord et avant

tout avec soi.

Un spectacle radical et émouvant, dans lequel les ombres et les mirages jouent avec une lumineuse et bouleversante actrice.

Laura et Salomé sont inséparables. Un samedi soir, au milieu de l’été, les deux adolescentes marchent le long de la route départementale, à la lisière de la forêt, à la recherche d’un endroit où faire la fête. Avec pour seul repère la signalétique fluorescente du bitume, elles cherchent leur chemin et finissent par se perdre. À la dérive dans un monde qui tangue, de plus en plus loin dans la nuit, dans l’obscurité de leurs souvenirs, elles assistent à leur propre chute et à l’effritement de leur relation.

Du mercredi 07 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h30

jeudi, vendredi

de 20h30 à 22h00

lundi, mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-07T19:30:00+02:00_2026-10-07T21:00:00+02:00;2026-10-08T20:30:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-09T20:30:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:30:00+02:00;2026-10-12T19:30:00+02:00_2026-10-12T21:00:00+02:00;2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00;2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T21:00:00+02:00;2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:30:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lac-artificiel-4/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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