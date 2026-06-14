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Lac artificiel Théâtre Ouvert Paris

Lac artificiel Théâtre Ouvert Paris

Lac artificiel Théâtre Ouvert Paris mercredi 7 octobre 2026.

Lieu : Théâtre Ouvert

Adresse : 159, avenue Gambetta

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 7 octobre 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Tarif : <p>De 8 à 20 euros.</p>

SPECTACLE PERFORMANCE

Dans un jeu de double et de miroir vertigineux, Céleste Germe met en
scène Maëlys Ricordeau qui interprète les deux jeunes femmes dans
une performance impressionnante. Hypnotique, le dispositif sonore et
visuel nous plonge dans les méandres de la mémoire de Laura et
Salomé, qui rôdent au cœur de la forêt, au cœur de la nuit, vers
leurs traumas. Là où l’amitié et l’amour se jouent d’abord et avant
tout avec soi.
Un spectacle radical et émouvant, dans lequel les ombres et les mirages jouent avec une lumineuse et bouleversante actrice.

Laura et Salomé sont inséparables. Un samedi soir, au milieu de l’été, les deux adolescentes marchent le long de la route départementale, à la lisière de la forêt, à la recherche d’un endroit où faire la fête. Avec pour seul repère la signalétique fluorescente du bitume, elles cherchent leur chemin et finissent par se perdre. À la dérive dans un monde qui tangue, de plus en plus loin dans la nuit, dans l’obscurité de leurs souvenirs, elles assistent à leur propre chute et à l’effritement de leur relation.
Du mercredi 07 octobre 2026 au samedi 17 octobre 2026 :
samedi
de 18h00 à 19h30
jeudi, vendredi
de 20h30 à 22h00
lundi, mardi, mercredi
de 19h30 à 21h00
payant

De 8 à 20 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-07T19:30:00+02:00_2026-10-07T21:00:00+02:00;2026-10-08T20:30:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-09T20:30:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00;2026-10-10T18:00:00+02:00_2026-10-10T19:30:00+02:00;2026-10-12T19:30:00+02:00_2026-10-12T21:00:00+02:00;2026-10-13T19:30:00+02:00_2026-10-13T21:00:00+02:00;2026-10-14T19:30:00+02:00_2026-10-14T21:00:00+02:00;2026-10-15T20:30:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00;2026-10-16T20:30:00+02:00_2026-10-16T22:00:00+02:00;2026-10-17T18:00:00+02:00_2026-10-17T19:30:00+02:00

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta  75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/lac-artificiel-4/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/


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