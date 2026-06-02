L’académie musicale de Paris vous donne rendez-vous le 13 juin 2026 Salle Olympe de Gouges Paris

14h30 Salon de la musique : Venez essayer les instruments

Batterie, chant, clarinette, éveil musical, flûte traversière, guitare acoustique, guitare électrique, harpe celtique, marimba, percussions, saxophone, trompette.

16h30 Concert des élèves

Amandine, Antoine, Aurélie, Emmanuel, Flavio, Korneliia, Pablo-Alexis, Stéphanie, Thierry-Alexandre, Yanzhyma…

19h30 Concert des professeurs

Calista Arata, Paolo Bautista, Assia Brailovskaia, Aurélie Carrilho, Amandine Coutrot, Flavio Esposito, François Frugier, Blandine Iordan, Angelos Kouris, Stéphanie Laboureur, Marta Lahens- Rodriguez, Antoine Leiser, Pascal Marbach, Clara Marin-Urrego, Jonas Mittelstaedt, Gaspard Monjauze, Yanzhyma Morozova, Camille Renevier-Parmier, Isabella Senise-Tavares, Pablo-Alexis Szapiro, Thierry-Alexandre Tastet…

Parmi nos invités Cervantes, Debussy, Dvorak, John Cage, Massenet, Mobley, Piazzolla, Porter, Schumann… et bien d’autres encore

Venez découvrir nos instruments de musique et écouter les concerts de nos élèves et de nos professeurs lors d’un événement organisé par l’Académie musicale de Paris.

Le samedi 13 juin 2026

de 14h30 à 21h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T21:30:00+02:00

Salle Olympe de Gouges 15, rue Merlin 75011 Paris

+33145650102 musicale@aimparis.fr



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