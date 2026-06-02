L’académie musicale de Paris vous donne rendez-vous le 13 juin 2026 Salle Olympe de Gouges Paris
L’académie musicale de Paris vous donne rendez-vous le 13 juin 2026 Salle Olympe de Gouges Paris samedi 13 juin 2026.
14h30 Salon de la musique : Venez essayer les instruments
Batterie, chant, clarinette, éveil musical, flûte traversière, guitare acoustique, guitare électrique, harpe celtique, marimba, percussions, saxophone, trompette.
16h30 Concert des élèves
Amandine, Antoine, Aurélie, Emmanuel, Flavio, Korneliia, Pablo-Alexis, Stéphanie, Thierry-Alexandre, Yanzhyma…
19h30 Concert des professeurs
Calista Arata, Paolo Bautista, Assia Brailovskaia, Aurélie Carrilho, Amandine Coutrot, Flavio Esposito, François Frugier, Blandine Iordan, Angelos Kouris, Stéphanie Laboureur, Marta Lahens- Rodriguez, Antoine Leiser, Pascal Marbach, Clara Marin-Urrego, Jonas Mittelstaedt, Gaspard Monjauze, Yanzhyma Morozova, Camille Renevier-Parmier, Isabella Senise-Tavares, Pablo-Alexis Szapiro, Thierry-Alexandre Tastet…
Parmi nos invités Cervantes, Debussy, Dvorak, John Cage, Massenet, Mobley, Piazzolla, Porter, Schumann… et bien d’autres encore
Venez découvrir nos instruments de musique et écouter les concerts de nos élèves et de nos professeurs lors d’un événement organisé par l’Académie musicale de Paris.
Le samedi 13 juin 2026
de 14h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T21:30:00+02:00
Salle Olympe de Gouges 15, rue Merlin 75011 Paris
+33145650102 musicale@aimparis.fr
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