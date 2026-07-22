L’acb ouvre sa billetterie ! Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

L’acb ouvre sa billetterie !

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’acb ouvre sa billetterie le samedi 19 septembre. En complicité avec la Cie La Mâchoire 36, le théâtre propose tout au long de la journée une série de rendez-vous participatifs fresque collective, visite d’exposition, parcours sonore dans la ville et goûter-quiz.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

%C0 To mark European Heritage Days, the acb will open its box office on Saturday, September 19. In collaboration with Cie La M%E2choire 36, the theater will offer a series of participatory events throughout the day: a collaborative mural, an exhibition tour, an audio tour of the city, and a snack-and-quiz session.

Free admission.

L’événement L’acb ouvre sa billetterie ! Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE