Lâcher de livres, Domaine de la Léonardsau, Obernai

Informations pratiques

Lâcher de livres 19 et 20 septembre Domaine de la Léonardsau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Tout au long de l’après-midi la Médiathèque d’Obernai mettra à disposition du public de nombreux livres sortis de ses collections à différents endroits du Domaine. Amateurs de lecture, vous pourrez flâner, choisir et emporter les livres que vous souhaitez.

Domaine de la Léonardsau 1 rue de la Leonardsau 67210 Obernai Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est 03 88 49 95 95 https://www.leonardsau.fr/ Propriété de la Ville d’Obernai depuis 1970, le Domaine de la Léonardsau s’étend sur 8 hectares au cœur d’un écrin de nature remarquable, à Obernai, au pied du Mont Sainte Odile.

Après trois années d’une restauration menée entre 2022 et 2025, le Château du Domaine de la Léonardsau, propriété de la Ville d’Obernai, a ouvert au public. Au cœur d’un parc remarquable de 8 hectares à Obernai, cette demeure de caractère construite au début du XXe siècle reflète les goûts et l’art de vivre de son propriétaire, le baron Albert de Dietrich. Aujourd’hui restauré avec le plus grand soin, le château invite les visiteurs à découvrir un patrimoine d’exception au cœur de l’Alsace. Situé à la sortie d’Obernai en direction du Mont Sainte-Odile, le Domaine de la Léonardsau est accessible par différents moyens de transport.

Tout au long de l’après-midi la Médiathèque d’Obernai mettra à disposition du public de nombreux livres sortis de ses collections à différents endroits du Domaine. Amateurs de lecture, vous pourrez…

Brian Jackson