Lâcher d’histoires à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors
samedi 10 octobre 2026 · impasse du collège · La Chapelle-en-Vercors
Informations pratiques
La Chapelle-en-Vercors
Lâcher d’histoires à la médiathèque
impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Des histoires lues ou contées par les bénévoles de la médiathèque de La Chapelle-en-Vercors.
De 0 à 10 ans.
Thème la peur
.
impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 62 mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stories read or told by volunteers at the La Chapelle-en-Vercors media library.
For ages 0–10.
Theme: Fear
L’événement Lâcher d’histoires à la médiathèque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à La Chapelle-en-Vercors (Drôme)
- Du mouton à la chaussette Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors 12 septembre 2026
- Lâcher d’histoires à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors 12 septembre 2026
- Projéction documentaire et ballade La Chapelle-en-Vercors 19 septembre 2026
- Rencontre-dédicace avec Nelly QUIL 26420 La Chapelle-en-Vercors 22 septembre 2026
- Viens creer ton joli sac Atelier Chloro’fil La Chapelle-en-Vercors 30 septembre 2026