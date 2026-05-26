Projéction documentaire et ballade La Chapelle-en-Vercors
Projéction documentaire et ballade La Chapelle-en-Vercors samedi 19 septembre 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Projéction documentaire et ballade
Hameau de Loscence La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Programme provisoire
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Hameau de Loscence La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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English :
Provisional program
L’événement Projéction documentaire et ballade La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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