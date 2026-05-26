La Chapelle-en-Vercors

Projéction documentaire et ballade

Hameau de Loscence La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Programme provisoire

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Hameau de Loscence La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

Provisional program

L’événement Projéction documentaire et ballade La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Vercors Drôme