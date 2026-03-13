Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère vendredi 13 mars 2026.

Entraygues-sur-Truyère

Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-13

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-03-13 2026-04-03 2026-04-23 2026-05-13 2026-06-12 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-09-04 2026-10-16

5750 truites Arc en ciel ou Fario de mars à octobre. Magnifique parcours de pêche au coeur du village

Profitez des lâchers de truites sur les 2 belles rivières de 2ème catégorie, le Lot et la Truyère, au coeur d’Entraygues-sur-Truyère. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA d’Entraygues-sur-Truyère.

Carte de pêche en vente à l’Office de Tourisme et au Moulinet, magasin Regain chez Delphine Prat

Les dates prévues peuvent être modifiées mais ce serait exceptionnel

La pêche peut être pratiquée toute l’année (2° catégorie piscicole).

Poissons Truite, goujon, vairon, loche, barbeau, chevesne, vandoise, gardon, ablette, perche, ombre (rare)

l=Largeur 60 mètres, de très beaux courants praticables à toutes les techniques.

Attention parcours situé à l’aval d’un barrage hydroélectrique, montée des eaux rapide possible. .

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 62 12 21 72 adominique1260@gmail.com

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English :

5,750 rainbow or brown trout from March to October. A magnificent fishing spot in the heart of the village

L’événement Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)