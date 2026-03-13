Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère
Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère vendredi 13 mars 2026.
Entraygues-sur-Truyère
Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-03-13 2026-04-03 2026-04-23 2026-05-13 2026-06-12 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-09-04 2026-10-16
5750 truites Arc en ciel ou Fario de mars à octobre. Magnifique parcours de pêche au coeur du village
Profitez des lâchers de truites sur les 2 belles rivières de 2ème catégorie, le Lot et la Truyère, au coeur d’Entraygues-sur-Truyère. Carte de pêche obligatoire. Gestion AAPPMA d’Entraygues-sur-Truyère.
Carte de pêche en vente à l’Office de Tourisme et au Moulinet, magasin Regain chez Delphine Prat
Les dates prévues peuvent être modifiées mais ce serait exceptionnel
La pêche peut être pratiquée toute l’année (2° catégorie piscicole).
Poissons Truite, goujon, vairon, loche, barbeau, chevesne, vandoise, gardon, ablette, perche, ombre (rare)
l=Largeur 60 mètres, de très beaux courants praticables à toutes les techniques.
Attention parcours situé à l’aval d’un barrage hydroélectrique, montée des eaux rapide possible. .
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie +33 6 62 12 21 72 adominique1260@gmail.com
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English :
5,750 rainbow or brown trout from March to October. A magnificent fishing spot in the heart of the village
L’événement Lâchers de truites sur le Lot à Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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