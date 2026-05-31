Ladaniva (Arménie) + Trojka Nomad, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye

Ladaniva (Arménie) + Trojka Nomad Samedi 26 septembre, 20h30 La CLEF Yvelines

21 à 25€ (préventes) / 21€ (carte concerts)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

Le groupe porté par la voix de la talentueuse franco-arménienne Jaklin Baghdasaryan et le multi-instrumentiste Louis Thomas défend une musique-monde d’une richesse rare qui réunit des souvenirs sonores de tous leurs voyages. Mêlant les musiques traditionnelles arméniennes à celles des Balkans, poussant jusqu’au maloya ou au reggae, leurs compos transcendent les folklores pour en faire une identité singulière et explosive, celle de Ladaniva. Un cocktail détonnant qui a engendré des succès mondiaux (« Kef Chilini », « Shakar » ou bien encore « Jako » qui sera propulsé devant des dizaines de millions de téléspectateurs lors de l’Eurovision 2024 où Ladaniva représentait l’Arménie). Le groupe revient en 2026 avec un deuxième album vibrant et exigeant, entre tradition revisitée et sonorités contemporaines.

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https://youtu.be/GXWXhXoFBWY

Trois amies, réunies autour de leurs instruments. Trois femmes, qui utilisent leurs voix pour se raconter. Trois musiciennes toujours à la recherche de nouvelles couleurs musicales. Toutes les trois intriguées par les voix et les musiques d’Europe de l’Est, les Trojka Nomad sont allées puiser dans les musiques traditionnelles et contemporaines de nombreux pays, des Balkans jusqu’à l’Asie centrale. Du plus profond du lac Issyk-Kul jusqu’au bout du plateau de Valdaï, elles ont construit leur répertoire en remaniant ces inspirations envoûtantes à leur image, fortes de leurs trois voix, accompagnées à la contrebasse, guitare et autres percussions. Embarquez avec elles pour un grand voyage, dansant de pays en pays, d’histoires, de lieux et de vies.

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https://youtu.be/mj9z2orBG9g

Cette soirée s’inscrit dans le cadre du festival Saint-Germain en Live 2026. Découvrez toute la programmation et prenez vos places ici : www.saintgermainenlive.fr

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}] [{« link »: « https://bnds.us/415wrt?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGnPI4m6f_sbLYnSGT2Dx2uQUsaXBW1EccyBnzp6h-CmPJ89_M1IPYx17aGSJc_aem_4q1oUpDa12LE4gWqYnueAg »}, {« data »: {« author »: « LADANIVA », « cache_age »: 86400, « description »: « Watch our video clip of ‘Jako’ for Eurovision 2024 : https://www.youtube.com/watch?v=_6xfmW0Fc40nnNext concert in Paris, Le Bataclan the April 27th (Sat.), 2024 nnLADANIVA – Kef ChilininnMusic and lyrics: LADANIVAnnud83cudfa4 Jaklin Baghdasaryannud83cudfba Louis Thomasnnud83cudfa5 TWICEnud83cudfa7 Phil SpreadnnFollow LADANIVAnFacebook : https://www.facebook.com/ladanivayaman/nInstagram : https://www.instagram.com/ladaniva.ladaniva/?hl=frnTiktok : https://www.tiktok.com/@ladaniva.ladanivannFirst album ‘LADANIVA’, out on september 29thnPre-order : https://Ladaniva.lnk.to/AlbumIDnn– Lyrics — nThere’s a guy (in our yard)nA handsome boy (haaa)nA guy with soul (oh I love him)nI call him to dance with menBut he won’t come (he is shy)nnnChorus: (There will be no party in our yard, because my sweetheart canu2019t dance)nnLet the wind blow (and cool us)nFrom those mountains (haaa)nI went (hurriedly) andnAsked my sweetheart for a dancenI guess I was mistakennnChorus: (There will be no party in our yard, because my sweetheart canu2019t dance). nnKa mi tkha (mer bakouma) nTarlan tkha (haaa) nHoqov tkha (ah siroumem) nnhets parel kanchumem nbayc chi galis ( amachoumu00e9) nnnQamin pchi ( mez hov ani) nEn lerneric (haaa) nEs gnaci (shout gnaci) nnYaris prel kancheci nAchqis shpotveci nnRefrain: ( Mer aygoum ku00e9f chilini yaru00e9s paru00e9l chigiti )nnu053fu0561 u0574u056b u057fu0572u0561 (u0574u0565u0580 u0562u0561u056fu0578u0582u0574u0568)nu0539u0561u057cu056cu0561u0576 u057fu0572u0561 (u0570u0561u0561u0561)nu0540u0578u0563u0578u057e u057fu0572u0561 (u0561u0570 u057du056bu0580u0578u0582u0574 u0565u0574)nu0540u0565u057fu057d u057au0561u0580u0565u056c u056fu0561u0576u0579u0578u0582u0574 u0565u0574nu0532u0561u0575u0581 u0579u056b u0563u0561u056cu056bu057d (u0561u0574u0561u0579u0578u0582u0574 u0567)nnu0554u0561u0574u056bu0576 u0583u0579u056b (u0574u0565u0566 u0570u0578u057e u0561u0576u056b)nu0537u0576 u056cu0565u057cu0576u0565u0580u056bu0581 (u0570u0561u0561u0561)nu0535u057d u0563u0576u0561u0581u056b (u0577u0578u0582u057f u0563u0576u0561u0581u056b)nu0545u0561u0580u056bu057d u057au0561u0580u0565u056c u056fu0561u0576u0579u0565u0581u056bnu0531u0579u0584u056bu057d u0577u0583u0578u0569u057eu0565u0581u056bnnu053fu0580u056fu0576u0565u0580u0563u055d u0544u0565u0580 u0561u0575u0563u0578u0582u0574 u0584u0565u0586 u0579u056b u056cu056bu0576u056b, u0575u0561u0580u057d u057au0561u0580u0565u056c u0579u0563u056bu057fu056bnn#ladaniva #worldmusic #shakar », « type »: « video », « title »: « LADANIVA – Kef Chilini », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/GXWXhXoFBWY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=GXWXhXoFBWY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJfR2j8TwP6liE5KPHtF9lQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Laissez-vous embarquer par Ladaniva, formation vibrante qui réinvente la musique du monde avec une fusion audacieuse de sonorités franco-arméniennes et de pop moderne ! En ouverture les Trojka Nomad. La CLEF La CLEF 78

© Emma Birski