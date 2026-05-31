LA GRANDE SOIRÉE DES ÉTOILES DU CLASSIQUE, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

LA GRANDE SOIRÉE

DES ÉTOILES DU CLASSIQUE Mercredi 24 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00

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CONCERT SUIVANT

LA GRANDE SOIRÉE

DES ÉTOILES DU CLASSIQUE

MERCREDI 24 JUIN 2026 • 20H00

THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS

Une véritable fête musicale présentée par Clément Rochefort (France Musique) réunissant plus de 10 jeunes virtuoses pour une soirée exceptionnelle. Un voyage à travers trois siècles de musique, de Bach à Tchaïkovsky, avec des œuvres de Schubert, Brahms, Paganini, Debussy, Fauré et Ravel. Camille Berthollet, Samuel Hirsch, Marion Frère, Léo Ispir, Ninon Hannecart-Segal, Melvil Chapoutot et bien d’autres alternent duos, trios et ensembles dans un programme éclectique.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

LA GRANDE SOIRÉE DES ÉTOILES DU CLASSIQUE