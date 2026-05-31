LA GRANDE SOIRÉE DES ÉTOILES DU CLASSIQUE, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
LA GRANDE SOIRÉE DES ÉTOILES DU CLASSIQUE, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye mercredi 24 juin 2026.
LA GRANDE SOIRÉE
DES ÉTOILES DU CLASSIQUE Mercredi 24 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
38
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T20:00:00+02:00 – 2026-06-24T22:00:00+02:00
RETOUR À LA PROGRAMMATION
CONCERT SUIVANT
LA GRANDE SOIRÉE
DES ÉTOILES DU CLASSIQUE
MERCREDI 24 JUIN 2026 • 20H00
THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS
Une véritable fête musicale présentée par Clément Rochefort (France Musique) réunissant plus de 10 jeunes virtuoses pour une soirée exceptionnelle. Un voyage à travers trois siècles de musique, de Bach à Tchaïkovsky, avec des œuvres de Schubert, Brahms, Paganini, Debussy, Fauré et Ravel. Camille Berthollet, Samuel Hirsch, Marion Frère, Léo Ispir, Ninon Hannecart-Segal, Melvil Chapoutot et bien d’autres alternent duos, trios et ensembles dans un programme éclectique.
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
LA GRANDE SOIRÉE DES ÉTOILES DU CLASSIQUE
À voir aussi à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
- Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu, Jardin des arts, Saint-Germain-en-Laye 6 juin 2026
- Dis moi un conte… dans mon jardin j’ai descendu, Médiathèque George-Sand, Saint-Germain-en-Laye 6 juin 2026
- La Maison Tellier + Belle Vedhere, La CLEF, Saint-Germain-en-Laye 6 juin 2026
- Atelier « Médaillon en argile mycénien », Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye 13 juin 2026
- Visite commentée « Salle et collection Edouard Piette », Musée d’archéologie nationale – Château de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye 13 juin 2026