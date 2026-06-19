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Récital master Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye

Récital master Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye

Récital master Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye lundi 22 juin 2026.

Lieu : Hôtel de Noailles

Adresse : 11 rue d'Alsace

Ville : 78100 Saint-Germain-en-Laye

Département : Paris

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif : <p></p>

Par Eve Meignan, élève du Département de musiques anciennes et pratiques historiques
Master Interprétation des Musiques Anciennes « Spécialité baroque » – Sorbonne Université

Performance vocale et sociabilité dans les lieux intimistes autour des années 1700
Le lundi 22 juin 2026
de 16h30 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T16:30:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00

Hôtel de Noailles 11 rue d’Alsace  78100 Saint-Germain-en-Laye
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