Récital master Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye
Récital master Hôtel de Noailles Saint-Germain-en-Laye lundi 22 juin 2026.
Par Eve Meignan, élève du Département de musiques anciennes et pratiques historiques
Master Interprétation des Musiques Anciennes « Spécialité baroque » – Sorbonne Université
Performance vocale et sociabilité dans les lieux intimistes autour des années 1700
Le lundi 22 juin 2026
de 16h30 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-22T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T16:30:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00
Hôtel de Noailles 11 rue d’Alsace 78100 Saint-Germain-en-Laye
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