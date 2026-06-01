LES GRANDES SONATES POUR PIANO, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye
LES GRANDES SONATES POUR PIANO, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye jeudi 25 juin 2026.
LES GRANDES SONATES
POUR PIANO Jeudi 25 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines
35
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00
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CONCERT SUIVANT
LES GRANDES SONATES
POUR PIANO
JEUDI 25 JUIN 2026 • 20H00
THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS
Un voyage au cœur du répertoire pianistique romantique avec William Winterstin et Stella Almondo. De la sérénité de Schubert à la puissance tellurique de l’Appassionata de Beethoven, en passant par les mystiques Scriabine et Liszt, ce programme ambitieux convoque quatre territoires majeurs de la sonate pour piano, du classicisme viennois aux romantiques du XIXe siècle.
Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France
LES GRANDES SONATES POUR PIANO
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