LES GRANDES SONATES POUR PIANO, Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

LES GRANDES SONATES

POUR PIANO Jeudi 25 juin, 20h00 Théâtre Alexandre Dumas Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T20:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:00:00+02:00

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CONCERT SUIVANT

LES GRANDES SONATES

POUR PIANO

JEUDI 25 JUIN 2026 • 20H00

THÉÂTRE ALEXANDRE DUMAS

Un voyage au cœur du répertoire pianistique romantique avec William Winterstin et Stella Almondo. De la sérénité de Schubert à la puissance tellurique de l’Appassionata de Beethoven, en passant par les mystiques Scriabine et Liszt, ce programme ambitieux convoque quatre territoires majeurs de la sonate pour piano, du classicisme viennois aux romantiques du XIXe siècle.

Théâtre Alexandre Dumas 3 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

LES GRANDES SONATES POUR PIANO