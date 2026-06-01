La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye
La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye vendredi 26 juin 2026.
Venez profiter de ses nombreuses attractions traditionnelles
mais aussi des nouveautés et des dernières tendances technologiques, il y en a
pour tous les goûts, pour petits et grands !
Faites un détour gourmand dès midi par sa célèbre allée des
cuisines où vous attendent restaurants et buvettes. Participez à ses
nombreuses animations festives et ses parades brésiliennes et antillaises à
seulement 20 min de Paris !
Entrée libre et gratuite – Accès par RER A et Tram 13 (Camp
des Loges) ou autoroute A13 – Parking Gratuit
Plus d’infos fetedesloges.fr
Envie de sensations fortes, de gourmandises et d’animations pour vous divertir en famille ou entre amis ? La Fête des Loges vous donne rendez-vous cet été pour sa 373ème édition !
Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 16 août 2026 :
gratuit
Entrée libre et gratuite
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T01:59:59+02:00
Date(s) :
Forêt de Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye
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