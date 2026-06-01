La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye vendredi 26 juin 2026.

Venez profiter de ses nombreuses attractions traditionnelles

mais aussi des nouveautés et des dernières tendances technologiques, il y en a

pour tous les goûts, pour petits et grands !

Faites un détour gourmand dès midi par sa célèbre allée des

cuisines où vous attendent restaurants et buvettes. Participez à ses

nombreuses animations festives et ses parades brésiliennes et antillaises à

seulement 20 min de Paris !

Entrée libre et gratuite – Accès par RER A et Tram 13 (Camp

des Loges) ou autoroute A13 – Parking Gratuit

Plus d’infos fetedesloges.fr

Envie de sensations fortes, de gourmandises et d’animations pour vous divertir en famille ou entre amis ? La Fête des Loges vous donne rendez-vous cet été pour sa 373ème édition !

Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 16 août 2026 :

gratuit

Entrée libre et gratuite

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-17T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forêt de Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye



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