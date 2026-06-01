Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

La Fête des Loges revient dans la Forêt de Saint-Germain-en-Laye du 26 juin au 16 août ! Forêt de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Forêt de Saint-Germain-en-Laye

Adresse : 78100 Saint-Germain-en-Laye

Ville : 78100 Saint-Germain-en-Laye

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Tarif : <p>Entrée libre et gratuite</p>

Venez profiter de ses nombreuses attractions traditionnelles
mais aussi des nouveautés et des dernières tendances technologiques, il y en a
pour tous les goûts, pour petits et grands !

Faites un détour gourmand dès midi par sa célèbre allée des
cuisines où vous attendent restaurants et buvettes. Participez à ses
nombreuses animations festives et ses parades brésiliennes et antillaises à
seulement 20 min de Paris !

Entrée libre et gratuite – Accès par RER A et Tram 13 (Camp
des Loges) ou autoroute A13 – Parking Gratuit

Plus d’infos fetedesloges.fr

Envie de sensations fortes, de gourmandises et d’animations pour vous divertir en famille ou entre amis ? La Fête des Loges vous donne rendez-vous cet été pour sa 373ème édition !
Du vendredi 26 juin 2026 au dimanche 16 août 2026 :
gratuit

Entrée libre et gratuite

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-17T01:59:59+02:00
Date(s) :

Forêt de Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye  78100 Saint-Germain-en-Laye

Accueil


Afficher la carte du lieu Forêt de Saint-Germain-en-Laye et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Saint-Germain-en-Laye (Paris)