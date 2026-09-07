Ladislava, Médiathèque de Sommevoire, Sommevoire
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque de Sommevoire · Sommevoire
Informations pratiques
Ladislava Jeudi 24 septembre, 20h30 Médiathèque de Sommevoire Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T20:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:30:00+02:00
Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches.
Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales.
Ladislava dépayse son public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. A la (re)découverte de ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.
Médiathèque de Sommevoire 2 rue du pont 52220, Sommevoire Sommevoire 52220 Haute-Marne Grand Est 03 25 55 04 21 https://www.facebook.com/Mediathequedesommevoire/ [{« type »: « phone », « value »: « 0325550421 »}, {« type »: « email », « value »: « media-sommevoire@agglo-saintdizier.fr »}]
Histoires de la musique tzigane concert
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