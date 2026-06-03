L’ADN caché des images antiques Jean Nicot Paris
L’ADN caché des images antiques Jean Nicot Paris samedi 27 juin 2026.
ArkéoTopia accueille Jean-Olivier Gransard-Desmond pour son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris le 25 avril 2026 à 14h.
Le 27 juin, partez à la rencontre d’une Antiquité inattendue, loin des catégories toutes faites avec lesquelles nous lisons souvent le passé.
À partir de sceaux-cylindres, figurines, fragments de terre cuite et représentations animales du Proche-Orient ancien, l’icono-archéologue Jean-Olivier Gransard-Desmond vous montrera comment les civilisations de l’Âge du Bronze pensaient le genre et le sexe d’une manière bien plus subtile que nous en avons l’habitude.
Les déesses Ishtar, Anat ou Astarté, liées à l’amour et à la guerre, aux félins et aux bovins, vont bousculer nos oppositions modernes entre mâle et femelle, masculin et féminin pour nous entraîner dans une véritable enquête qui nous invite à regarder autrement les images de l’Antiquité : loin de simples œuvres d’art ou d’outils, elles représentent des témoignages vivants de sociétés capables d’abstraction, d’ambivalence et de nuances — bien loin des idées reçues.
Découvrez l’article Sexe biologique, sexe symbolique, une pensée du monde complexe durant l’Antiquité de l’intervenant avant sa conférence pour anticiper vos questions ou les lui poser depuis notre formulaire.
L’intervenant
Icono-archéologue, le Dr. Jean-Olivier Gransard-Desmond est un spécialiste de l’iconographie de la relation homme-animal. Sur le terrain, il est intervenu autant en France qu’en Tunisie et en Syrie sur des périodes allant de la préhistoire à la période contemporaine. Co-fondateur d’ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie, il est très actif dans le domaine de la médiation scientifique, de l’éducation et de la défense de la recherche archéologique.
En savoir plus sur le site arkeotopia.org
ArkéoTopia accueille Jean-Olivier Gransard-Desmond pour une conférence sur l’analyse des images de l’antiquité proche-orientale lors de son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris.
Le samedi 27 juin 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Réservation conseillée depuis notre formulaire
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00
Jean Nicot 7 rue Jean Nicot 75007 Paris
https://arkeotopia.org/conference-l-adn-cache-des-images-antiques/ contact@arkeotopia.org https://www.facebook.com/arkeotopia https://www.facebook.com/arkeotopia
Afficher la carte du lieu Jean Nicot et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026