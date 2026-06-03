L’ADN caché des images antiques Jean Nicot Paris

ArkéoTopia accueille Jean-Olivier Gransard-Desmond pour son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris le 25 avril 2026 à 14h.

Le 27 juin, partez à la rencontre d’une Antiquité inattendue, loin des catégories toutes faites avec lesquelles nous lisons souvent le passé.

À partir de sceaux-cylindres, figurines, fragments de terre cuite et représentations animales du Proche-Orient ancien, l’icono-archéologue Jean-Olivier Gransard-Desmond vous montrera comment les civilisations de l’Âge du Bronze pensaient le genre et le sexe d’une manière bien plus subtile que nous en avons l’habitude.

Les déesses Ishtar, Anat ou Astarté, liées à l’amour et à la guerre, aux félins et aux bovins, vont bousculer nos oppositions modernes entre mâle et femelle, masculin et féminin pour nous entraîner dans une véritable enquête qui nous invite à regarder autrement les images de l’Antiquité : loin de simples œuvres d’art ou d’outils, elles représentent des témoignages vivants de sociétés capables d’abstraction, d’ambivalence et de nuances — bien loin des idées reçues.

Découvrez l’article Sexe biologique, sexe symbolique, une pensée du monde complexe durant l’Antiquité de l’intervenant avant sa conférence pour anticiper vos questions ou les lui poser depuis notre formulaire.

L’intervenant

Icono-archéologue, le Dr. Jean-Olivier Gransard-Desmond est un spécialiste de l’iconographie de la relation homme-animal. Sur le terrain, il est intervenu autant en France qu’en Tunisie et en Syrie sur des périodes allant de la préhistoire à la période contemporaine. Co-fondateur d’ArkéoTopia, une autre voie pour l’archéologie, il est très actif dans le domaine de la médiation scientifique, de l’éducation et de la défense de la recherche archéologique.

En savoir plus sur le site arkeotopia.org

ArkéoTopia accueille Jean-Olivier Gransard-Desmond pour une conférence sur l’analyse des images de l’antiquité proche-orientale lors de son ArkéAuLogis mensuelle à la salle Jean Nicot de Paris.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Réservation conseillée depuis notre formulaire

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T15:30:00+02:00

Jean Nicot 7 rue Jean Nicot 75007 Paris

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