Lady Liberty. De la sueur, de l’audace, du génie Musée des arts et métiers Paris 22 septembre 2026 – 1 août 2027 21 euros

Lady Liberty. De la sueur, de l’audace, du génie au Musée des Arts et Métiers

Exposition temporaire

Du 22 septembre 2026 au 1er août 2027

> Une expérience immersive au cœur de la construction de la Statue de la Liberté

La Statue de la Liberté ou Lady Liberty, n’est pas seulement l’icône de New York et des États-Unis : elle est aussi un chef-d’œuvre d’ingéniosité… à la française ! Née dans le Paris de la fin du XIXᵉ siècle, au sein des ateliers Gaget et de celui d’Auguste Bartholdi, son édification a mobilisé des savoir-faire, des métiers et des hommes capables de repousser les limites techniques de leur époque.

À l’occasion du 250e anniversaire de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, le MuAM vous invite à plonger dans les coulisses de ce chantier exceptionnel, à travers un parcours de visite inédit et immersif. Entre projections vidéo, dispositifs 3D et décors réels, entrez dans les coulisses d’une œuvre façonnée dans la sueur, animée par l’audace et portée par le génie.

En immersion dans les ateliers

Des premières techniques d’agrandissement au grand départ pour New-York, l’exposition vous fait vivre, étape par étape, l’édification de Lady Liberty ! Fracas du martelage, odeur de plâtre mouillée, apparition d’Auguste Bartholdi… la déambulation sensorielle vous entraine dans l’effervescence des ateliers Gaget.

Sous ses verrières, les dispositifs immersifs révèlent la mise en forme des modèles en plâtre ainsi que la réalisation des premiers gabarits en bois, à échelle réelle. Plus loin, c’est au cœur des forges que vous êtes plongés, où chaque plaque de cuivre vient s’assembler sur des armatures métalliques. Le parcours de visite s’achève dans les entrailles de la statue, qui donnent à voir l’ingénieuse ossature conçue par Gustave Eiffel… avant sa mise en caisse, pour son voyage outre-Atlantique.

Des matériaux et des hommes

Forgerons, menuisiers, sculpteurs, chaudronniers… près d’une dizaine de corps de métiers, dont la plupart existent encore, s’activent alors pour donner vie à cette géante de cuivre et de fer ! Dans le tumulte des ateliers, chaque geste compte, chaque savoir-faire s’imbrique au service d’une véritable épopée collective faite de défis, de prouesses artisanales et d’expérimentations techniques.

Des morceaux de Lady Liberty

L’exposition présente des pièces iconiques, issues des collections du MuAM et sorties pour l’occasion, de ses réserves ! Modèles de la tête en cuivre et en plâtre, moulage d’une oreille, index en cuivre grandeur nature… autant de témoins précieux qui donnent à voir, au plus près, la matière, les gestes et l’ingéniosité à l’œuvre dans cette aventure humaine et technique hors-norme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T10:00:00.000+02:00

Fin : 2027-08-01T17:00:00.000+02:00

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https://www.arts-et-metiers.net/musee/lady-liberty-de-la-sueur-de-laudace-du-genie

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



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