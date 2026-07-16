Laetitia Mampaka Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Laetitia Mampaka

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-02-12 20:00:00

fin : 2027-02-12 21:30:00

Date(s) :

2027-02-12

LA DIVA DE L’HUMOUR

Si Beyoncé avait une rivale, ce serait elle. Laetitia Mampaka, diva de naissance, est la star qu’elle pense être. Depuis 2020, elle enflamme les publics de France, de Suisse, du Canada, de RDC et de Belgique.

Son spectacle Il était une joie raconte son histoire, celle d’une star hollywoodienne autoproclamée, née à 10 000 km des flashs et tapis rouge. Un conte parodique où elle revisite sa vie avec humour une mère qui la voit comme un clown, une carrière d’avocate sacrifiée et un parcours vers les paillettes semé d’embûches.

Faire rire une trentaine de chefs d’État à l’Élysée ? Fait. Faire la tournée des Zéniths avec Montreux Comedy ? Fait aussi. Être couronnée par la presse comme la Reine de l’éloquence ? C’est fait. Devenir la voisine de Denzel Washington à Beverly Hills ? C’est en cours.

Laetitia Mampaka est la Diva des divas. Son humour mêle audace, finesse, et une capacité rare à captiver tous les publics.

Placement libre assis.Tout public

22 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE DIVA OF COMEDY

If Beyoncé had a rival, it would be her. Laetitia Mampaka, a diva by birth, is the star she believes herself to be. Since 2020, she has been wowing audiences in France, Switzerland, Canada, the DRC, and Belgium.

Her show “Il était une joie” tells her story—that of a self-proclaimed Hollywood star, born 10,000 km away from the camera flashes and red carpets. A parodic tale in which she humorously revisits her life: a mother who sees her as a clown, a sacrificed career as a lawyer, and a journey toward the glitz and glamour fraught with obstacles.

Make thirty heads of state laugh at the Élysée Palace? Done. Go on a tour of the Zenith venues with Montreux Comedy? Done that, too. Being crowned by the press as the Queen of Eloquence? Done. Becoming Denzel Washington’s neighbor in Beverly Hills? In the works.

Laetitia Mampaka is the Diva of divas. Her humor blends boldness, finesse, and a rare ability to captivate all audiences.

Unreserved seating.

L’événement Laetitia Mampaka Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH