L’Affaire Abdallah – Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

L’Affaire Abdallah – Lundi docu Lundi 27 avril, 19h00 Studio 43 Nord

Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T20:50:00+02:00

Fin : 2026-04-27T19:00:00+02:00 – 2026-04-27T20:50:00+02:00

L’Affaire Abdallah

de Pierre Carles

Documentaire

France I 2026 I 1h41

Le militant libanais Georges Abdallah a été incarcéré près de 41 ans en France. Ce résistant communiste pro-palestinien s’est vu affublé de l’étiquette »terroriste ». À tort. Une incroyable fake news et de fortes pressions exercées par les États-Unis sur la France sont à l’origine de cette durée de détention hors-norme. À 74 ans, il a réussi à sortir de prison, debout, ses convictions politiques intactes.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2282?tab=soon&title=L+AFFAIRE+ABDALLAH&visanumber=157518&showId=27552 »}]

Lundi docu Studio 43 Documentaire