L’Affaire DRACULA par la Cie Alborada – MURDER PARTY en 5 ACTES, Musée de l’auto, de la moto et du vélo, Châtellerault

L’Affaire DRACULA par la Cie Alborada – MURDER PARTY en 5 ACTES Samedi 23 mai, 20h30 Musée de l’auto, de la moto et du vélo Vienne

Limité à 30 participants, à partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

1927. À l’occasion des 30 ans de la sortie du roman DRACULA de Mr Bram Stoker, une troupe de théâtre organise en France la tournée de la pièce adaptée du livre. Malheureusement, le jour de la première, une des artistes est retrouvée sans vie dans les coulisses : Le rideau ne s’est jamais levé… 1928. Un an après, Suzie et Valentin, membres du CEP – Le Cercle d’Enigmes Policières – vous convient sur les lieux du crime pour tenter de résoudre cette mystérieuse affaire ! À vos petites cellules grises ! Prêts ? Enquêtez !

Cette MURDER PARTY, interprétée par deux comédiens, est une enquête-spectacle insolite, ludique et interactive : témoignages, déduction, recherche d’indices, messages codés et ce, en un temps limité. IMMERSION GARANTIE !

Jauge limitée à 30 joueurs débutants ou confirmés.

Durée 2H. A partir de 14 ans. Réservation obligatoire sur la billetterie en ligne accessible sur la page Grand Châtellerault du musée

Musée de l’auto, de la moto et du vélo 3 Rue Clement Krebs, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549203099 [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-chatellerault.fr/divertir/culture/le-grand-atelier-musee-d-art-et-d-industrie »}] Autos, motos, vélos, accessoires, moteurs et affiches replacés dans leur contexte historique permettent de retracer l’histoire de notre civilisation devenue technique et urbaine depuis le début du XIXe siècle. Automobiles : principalement des collections Panhard-Levassor, Delahaye, Hamilcar, Talbot, Darracq, Buick, Bugatti. Motos : collections d’Alcyon, Juery, Werner. Bicyclettes. Histoire industrielle et sociale de la manufacture d’armes, de sa création en 1819 à sa fermeture en 1968. Cabaret du chat noir.

1927. À l’occasion des 30 ans de la sortie du roman DRACULA de Mr Bram Stoker, une troupe de théâtre organise en France la tournée de la pièce adaptée du livre. Malheureusement, le jour de la une : …

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