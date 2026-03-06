MURDER PARTY en 5 actes L’Affaire Dracula

3 rue Clément Krebs Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

1927. À l’occasion des 30 ans de la sortie du roman DRACULA de Mr Bram Stoker, une troupe de théâtre organise en France la tournée de la pièce adaptée du livre. Malheureusement, le jour de la première, une des artistes est retrouvée sans vie dans les coulisses Le rideau ne s’est jamais levé… 1928. Un an après, Suzie et Valentin, membres du CEP Le Cercle d’Enigmes Policières vous convient sur les lieux du crime pour tenter de résoudre cette mystérieuse affaire ! À vos petites cellules grises ! Prêts ? Enquêtez !

Cette MURDER PARTY, interprétée par deux comédiens, est une enquête-spectacle insolite, ludique et interactive témoignages, déduction, recherche d’indices, messages codés et ce, en un temps limité. IMMERSION GARANTIE !

Jauge limitée à 30 joueurs débutants ou confirmés.

Durée 2H. A partir de 14 ans. Réservation obligatoire sur la billetterie en lign .

3 rue Clément Krebs Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MURDER PARTY en 5 actes L’Affaire Dracula

L’événement MURDER PARTY en 5 actes L’Affaire Dracula Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne