Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault
Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault samedi 23 mai 2026.
Châtellerault
Soirée Ludique
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Soirée Ludique organisée en partenariat avec LE SENS DU JEU et KIZUNA MANGA. Profitez d’un moment convivial au LOFT Café autour de jeux de société et de mangas. Vous pourrez tester les jeux de société proposé par LE SENS DU JEU et profiter des conseils avisés de KIZUNA MANGA. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Ludique
L’événement Soirée Ludique Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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