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Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault

Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault

Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault samedi 23 mai 2026.

Lieu : Loft Cinémas

Adresse : 5 allée du Chatelet -

Ville : 86100 Châtellerault

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Châtellerault

Soirée Ludique

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Soirée Ludique organisée en partenariat avec LE SENS DU JEU et KIZUNA MANGA. Profitez d’un moment convivial au LOFT Café autour de jeux de société et de mangas. Vous pourrez tester les jeux de société proposé par LE SENS DU JEU et profiter des conseils avisés de KIZUNA MANGA.   .

Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée Ludique

L’événement Soirée Ludique Châtellerault a été mis à jour le 2026-05-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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