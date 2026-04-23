Le Loup de Wall Street Loft Cinémas Châtellerault
Le Loup de Wall Street Loft Cinémas Châtellerault vendredi 8 mai 2026.
Châtellerault
Le Loup de Wall Street
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:00:00
fin : 2026-05-08 23:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Sa licence de courtier en poche, et les narines déjà pleines de cocaïne, Jordan Belfort est prêt à conquérir Wall Street. Ce jour d’octobre, un krach, le plus important depuis 1929, vient piétiner ses rêves de grandeur. C’est finalement à Long Island qu’il échoue et qu’il monte sa propre affaire de courtage. Son créneau le hors-cote. Sa méthode l’arnaque. Son équipe des vendeurs ou des petits trafiquants. .
Loft Cinémas 5 allée du Chatelet – Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Loup de Wall Street
L’événement Le Loup de Wall Street Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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