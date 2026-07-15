Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

L’affaire méchant loup

Bibliothèque municipale Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Le loup est-il méchant par nature ou victime de son injuste réputation ?

À partir d’un théâtre d’ombres, accompagné par un musicien-bruiteur, cette relecture moderne de La chèvre de Monsieur Seguin nous raconte une autre histoire. Celle d’un gentil loup solitaire et d’une chèvre pas si innocente que cela, voire carrément bagarreuse.

Grâce à sa dimension visuelle et musicale, le spectacle s’adresse aux enfants à partir de 5 ans, et sans limite d’âge !

Organisé par la Ville d’Aubigny-sur-Nère .

Bibliothèque municipale Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

Is the wolf inherently evil, or is it the victim of an unfair reputation?

L’événement L’affaire méchant loup Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE