L’affaire Médée Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement
vendredi 28 mai 2027 · Théâtre des Chartreux · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
L’affaire Médée
Vendredi 28 mai 2027 de 20h à 21h.
Samedi 29 mai 2027 de 20h à 21h.
Dimanche 30 mai 2027 de 16h à 17h. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 20:00:00
fin : 2027-05-29 21:00:00
Date(s) :
2027-05-28 2027-05-29 2027-05-30
Médée, sorcière savante est accusée d’un crime, par son ex, Jason l’assassinat de ses deux enfants. À travers leurs témoignages, découvrez deux versions de la même histoire.
Spectacle de la Cie Equivog.
Médée, sorcière savante est accusée d’un crime, par son ex, Jason l’assassinat de ses deux enfants. À travers leurs témoignages, découvrez deux versions de la même histoire. Entre masculinisme et abus de pouvoir, Médée est-elle toujours un des monstres de notre époque ? .
Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@theatredeschartreux.com
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English :
M%E9d%E9e, a learned witch, is accused by her ex, Jason, of a crime: the murder of her two children. %C0 Through their testimonies, discover two versions of the same story.
L’événement L’affaire Médée Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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