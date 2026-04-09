Laila Hida Le Voyage du phoenix Tours
Laila Hida Le Voyage du phoenix Tours lundi 15 juin 2026.
Tours
Laila Hida Le Voyage du phoenix
25 Avenue André Malraux Tours Indre-et-Loire
Tarif : 5.2 – 5.2 – EUR
5.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-15 14:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Le Voyage du Phoenix est une exploration sensible et critique des constructions imaginaires liées aux paysages d’oasis, entre mémoire coloniale, désir d’exotisme et reconfiguration contemporaine du regard.
Le Voyage du Phoenix est une exploration sensible et critique des constructions imaginaires liées aux paysages d’oasis, entre mémoire coloniale, désir d’exotisme et reconfiguration contemporaine du regard. Pensé et porté par l’artiste marocaine Laila Hida, ce projet interroge les mécanismes de fabrication des représentations à travers la photographie, la littérature et le cinéma, en mettant en tension les récits hérités du XIXe siècle avec les réalités d’aujourd’hui.
Présenté dans divers contextes internationaux du Liverpool Arab Arts Festival au Festival Paysages mouvants au Jeu de Paume à Paris, en passant par la Biennale de Sao Paulo (2025) Le Voyage du Phoenix fait dialoguer les contextes, les corps et les histoires, tout en poursuivant une démarche artistique profondément ancrée 5.2 .
25 Avenue André Malraux Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 61 95
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English :
Le Voyage du Phoenix is a sensitive and critical exploration of the imaginary constructions linked to oasis landscapes, between colonial memory, the desire for exoticism and the contemporary reconfiguration of the gaze.
L’événement Laila Hida Le Voyage du phoenix Tours a été mis à jour le 2026-04-09 par Tours Val de Loire Tourisme
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