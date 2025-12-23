Laisse béton ? Villa Benkemoun Arles

Laisse béton ?

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026.

Villa Benkemoun 915 chemin de la Batelle Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

2026-09-19

À l'occasion des Journées européennes du Patrimoine 2025, la Villa avait inauguré la série de tables rondes Construire dans son temps , réunissant architectes, artisans et ingénieurs devant plus de 200 participants. Pensée comme un espace de réflexion sur l'architecture contemporaine et la préservation du patrimoine du XXe siècle, cette initiative revient en 2026 pour une deuxième édition Laisse béton ? .

Villa Benkemoun 915 chemin de la Batelle Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

