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AGENDA · Montauban

Laisse pas ton corps au vestiaire Espace des Augustins Montauban

samedi 7 novembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace des Augustins
Adresse
27 rue des Augustins
Ville
82000 Montauban
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Montauban

Laisse pas ton corps au vestiaire

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :
2026-11-07

Mois du documentaire 2026
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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86  espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Don’t leave your body at the door.

Documentary Month 2026

L’événement Laisse pas ton corps au vestiaire Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban

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