Laissez-vous conter Nansouty, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Laissez-vous conter Nansouty Samedi 19 septembre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine

C’est dans ce quartier que de nombreux cheminots élurent domicile à la fin du 19ème siècle. Ce fut aussi le siège de riches industries. Mais c’est par son architecture scolaire et domestique que Nansouty se distingue dans le paysage de la banlieue sud de Bordeaux. A l’issue d’une balade entre histoire et lieux remarquables du quartier, une surprise vous attend !

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/488

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/488 »}]

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Laissez vous conter Nansouty © Fréderic Deval – mairie de Bordeaux