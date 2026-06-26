Laissez-vous guider par la Seigneur de Volkrange, Château de Volkrange et ses communs, Thionville

Informations pratiques

Laissez-vous guider par la Seigneur de Volkrange Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Volkrange et ses communs Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château de Volkrange vous accueille pour une journée festive mêlant histoire, savoir-faire et convivialité. Assistez à des saynètes costumées retraçant la légende de Gerlach et Irmengarde, découvrez les danses médiévales des Gaillards de Rodemack, ou participez à des ateliers de patrimoine : taille de pierre, enluminure, reliure, tapisserie. Jeux en bois, démonstrations artisanales et vente d’ouvrages complètent le programme. Une petite restauration est proposée sur place pour prolonger l’expérience dans une ambiance chaleureuse (cafés, buvette, tartines et fromages au feu de bois). De nombreux exposants seront de la partie : création de bijoux et d’objets en bois, exposition d’encriers…

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, un atelier photos en costume d’époque sera proposé.

Château de Volkrange et ses communs 45 Rue Château Jeannot, 57100 Thionville, France Thionville 57100 Moselle Grand Est

Le château de Volkrange vous accueille pour une journée festive mêlant histoire, savoir-faire et convivialité. Assistez à des saynètes costumées retraçant la légende de Gerlach et Irmengarde, les des…

©Ville de Thionville