Laissez-vous transporter par la mélodie de l’orgue à la cathédrale, Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Troyes

Informations pratiques

Laissez-vous transporter par la mélodie de l’orgue à la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant une heure, laissez-vous transporter par la mélodie de l’orgue, lors d’un concert exceptionnel.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place Saint-Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325769818 http://www.cathedraledetroyes.com Elle est considérée comme une véritable merveille de l’architecture gothique, construite en partie sur pilotis et possédant une façade, avec ses trois portails flamboyants, œuvre de Martin Chambiges, célèbre maître maçon parisien du 16e siècle. La tour Saint-Paul est inachevée depuis 1545. De plus, elle fait état d’une des plus grandes surfaces de verrières historiées de France (1500 m²) avec des vitraux du 13e siècle dans le chœur et des 15e et 16e siècles dans la nef. Cela constitue un fantastique livre d’images pour l’étude de l’évolution de l’art du vitrail au fil des siècles. Depuis 1793, elle abrite également l’orgue de l’abbaye de Clairvaux, derrière la grande rosace de 8m de diamètre.

Son Trésor renferme notamment la Châsse de Saint-Bernard de Clairvaux, ornement liturgique en soie rouge brodé de 53 médaillons du 13e siècle et une belle collection d’émaux mosans et limousins, de reliques, insignes (12e siècle – 13e siècle).

Pendant une heure, laissez-vous transporter par la mélodie de l’organiste lors d’un concert exceptionnel.

© Dominique Roy